  2. Россия
  3. Одинцовский городской округ
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Одинцовском городском округе, Россия

Склад 20 000 м² в Малые Вязёмы, Россия
Склад 20 000 м²
Малые Вязёмы, Россия
Площадь 20 000 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса C. Московская обл, г Одинцово, деревня Малые Вязём…
$298,178
Склад 7 288 м² в Часцы, Россия
Склад 7 288 м²
Часцы, Россия
Площадь 7 288 м²
Этаж 1
Общая площадь комплекса: 7 288 м² 7 складских зданий общей площадью 6026 м² административно…
$5,11 млн
Склад 7 288 м² в Часцы, Россия
Склад 7 288 м²
Часцы, Россия
Площадь 7 288 м²
Этаж 1
Общая площадь комплекса: 7 288 м² 7 складских зданий общей площадью 6026 м² административно…
$69,850
Склад 15 153 м² в Малые Вязёмы, Россия
Склад 15 153 м²
Малые Вязёмы, Россия
Площадь 15 153 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса C. Московская обл, г Одинцово, деревня Малые Вязём…
$225,914
Склад 8 208 м² в Малые Вязёмы, Россия
Склад 8 208 м²
Малые Вязёмы, Россия
Площадь 8 208 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса C. Московская обл, г Одинцово, деревня Малые Вязём…
$122,372
Склад 2 000 м² в Одинцово, Россия
Склад 2 000 м²
Одинцово, Россия
Площадь 2 000 м²
Этаж 1
В аренду предлагается складская площадь класса "В". Местоположение: МО, г. Одинцово, 12 км о…
$38,337
Склад 3 700 м² в Кубинка, Россия
Склад 3 700 м²
Кубинка, Россия
Площадь 3 700 м²
Этаж 1
Предлагаем на продажу имущественный комплекс класса B, площадью 3700 кв.м. , 42 км от МКАД. …
$3,45 млн
Склад 1 500 м² в Одинцовский городской округ, Россия
Склад 1 500 м²
Одинцовский городской округ, Россия
Площадь 1 500 м²
Этаж 1
Рaзмеры 19 х 80 м. Высотa пoтoлкoв - 9 м. Пoл - железобeтoнный. Плoщадь 1500 кв.м. Вoротa нa…
$13,418
Склад 1 575 м² в Большие Вязёмы, Россия
Склад 1 575 м²
Большие Вязёмы, Россия
Площадь 1 575 м²
Этаж 1
В аренду предлагается имущественный комплекс состоящий из объектов недвижимости и земельного…
$10,066
Склад 11 400 м² в Голицыно, Россия
Склад 11 400 м²
Голицыно, Россия
Площадь 11 400 м²
Этаж 1
На продажу предлагается отапливаемый теплый склад класса B+. Московская обл, г Одинцово, г Г…
$16,88 млн
