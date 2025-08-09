Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Калининградская область
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Калининградской области, Россия

1 объект найдено
Студия 1 комната в Калининград, Россия
Студия 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 8/13
$113,605
Параметры недвижимости в Калининградской области, Россия

