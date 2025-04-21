  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Зеленогорск
  4. Жилой комплекс RANTA RESIDENCE

Жилой комплекс RANTA RESIDENCE

Зеленогорск, Россия
от
$183,962
25.03.2025
$189,333
25.03.2025
$19,327
;
22
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 25481
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Город
    Зеленогорск

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

О комплексе

ДО КОНЦАFGHTKZ  АКЦИЯ -  КЛАДОВАЯ ИЛИ ПАРКИНГ В ПОДАРОК!

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РОСТ ЦЕНЫ - 20% !!!

ЖК Ranta Residence - Проект студии Intercolumnium состоит из 14 четырехэтажных корпусов, возведённых по кирпично-монолитной технологии строительства.

Фасады домов выполнены в едином архитектурном стиле с использованием природных материалов и декоративных панелей, различных по цвету и фактуре.

В парадных группах и холлах выполнена дизайнерская отделка в природных оттенках с использованием натуральных материалов.

Для жителей предусмотрены колясочные в каждой парадной, место для хранения велосипедов на 1 этаже и кладовые.

В проекте представлены авторские функциональные планировки от  1-комнатных до 3-комнатных квартир с просторными кухнями и ванными комнатами с окнами, гардеробными.

Имеются двухуровневые квартиры с 5-метровыми окнами и квартиры со вторым светом, а на 1-м этаже расположены сити-виллы с отдельным входом, патио и палисадником.

Сдаются они с отделкой White box, высотой потолков от 3 метров и увеличенными окнами.

Благоустройство проекта разработано ландшафтной студией L.BURO.

44 квартиры - видовые.

На закрытой от автомобилей территории расположены 3 прогулочные аллеи, амфитеатр, коворкинг под открытым небом, места отдыха, детские площадками, зона очага, сады скульптур и пряных трав, павильон барбекю, водный арт-объект.

Для занятий спортом спроектированы стритбол, воркаут-площадка, тренажеры, а также теннисный корт на крыше паркинга. Во дворе комплекса ведется круглосуточная система видеонаблюдения, доступ осуществляется через лобби.

В жилом комплексе спроектирован собственный детский сад и начальная школа.

Для автовладельцев автомобилей предусмотрен отдельный отапливаемый многоуровневый паркинг с круглосуточным видеонаблюдением с возможностью установить персональную зарядную станцию для электромобилей.

Жилой комплекс расположен в экологически чистом районе – в г. Зеленогорске.

Рядом расположены магазины, аптеки, спортзалы, кафе. В транспортной доступности расположены заповедные зоны, такие как Озеро Щучье, Болото Ламмин-Суо, природный ландшафт Хаапала, Линдуловская роща, Комаровский берег.

До Финского залива можно добраться на автомобиле за 10 минут, 30 минут- пешком, до ЗСД – 20 минут, до метро «Беговая» – 50 минут.

Отделка : Подчистовая «White box»

 ДДУ, ПДКП, КП • Возможен отказ от отделки только в пользу Без отделки

  • Пол: стяжка, санузел — гидроизоляция
  • Стены: простая штукатурка (кроме санузла)
  • Потолок: без отделки
  • Электрика: розетки, выключатели
  • Сантехника: радиаторы
  • Прочее: счетчики, автономные дымовые пожарные извещатели, металлическая входная дверь.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 85.5
Цена за м², USD 5,310
Цена квартиры, USD 465,082

Местонахождение на карте

Зеленогорск, Россия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Дзен-кварталы
район Коммунарка, Россия
от
$74,036
Жилой квартал Скандинавия
Коммунарка, Россия
от
$121,475
Жилой комплекс ЖК "1-й Южный"
Ленинский городской округ, Россия
от
$75,733
Жилой комплекс Клён
Калининград, Россия
от
$87,824
Жилой комплекс Дом на Донского
Калининград, Россия
от
$102,462
Вы просматриваете
Жилой комплекс RANTA RESIDENCE
Зеленогорск, Россия
от
$183,962
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Апрелевка, Россия
от
$74,586
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Площадь 28–102 м²
129 объектов недвижимости 129
Расположение комплекса: Уникальный жилой комплекс, расположенный в 20 минутах от Москвы по Киевскому шоссе и окруженный первозданным лесом. В Парк Апрель легко наслаждаться жизнью на природе, не отказываясь от привычного уровня комфорта. Это возможно, благодаря уникальному сочетанию преимущ…
Застройщик
ГК "ФСК"
Оставить заявку
Premium Premium
Жилой комплекс Летний
Жилой комплекс Летний
Сочи, Россия
от
$136,573
Количество этажей 12
АКЦИЯ: ДО 31 МАРТА - СКИДКА 20% НА ВСЕ КВАРТИРЫ! ТОРОПИТЕСЬ ЗАБРОНИРОВАТЬ! Жилой комплекс Летний включает в себя 7 корпусов высотой в 12 этажей. Дом возводится по долговечной монолитной технологии. Фасады обделаны штукатуркой. Проект предлагает множество планировочных решений в наличи…
Агентство
Luxury Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Luxury Estate
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс ЖК "Движение. Говорово"
Жилой комплекс ЖК "Движение. Говорово"
Москва, Россия
от
$56,339
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
Площадь 21–34 м²
98 объектов недвижимости 98
Расположение комплекса: На первых этажах комплекса Движение.Говорово расположится собственная коммерческая инфраструктура. Так что жильцы комплекса всегда смогут насладиться кофе из любимой кофейни, зайти за молоком в минимаркет по пути домой и добежать до аптеки. Во дворах без машин будет …
Застройщик
ГК "ФСК"
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в России
Имущественный налоговый вычет в России в 2025 году: кто может получить и как оформить
21.04.2025
Имущественный налоговый вычет в России в 2025 году: кто может получить и как оформить
Куда инвестировать в 2025? Ответы на MIPIF в Москве и Санкт-Петербурге в апреле
16.04.2025
Куда инвестировать в 2025? Ответы на MIPIF в Москве и Санкт-Петербурге в апреле
От Заполярья до субтропиков: как живут люди в 10 разных городах России
15.04.2025
От Заполярья до субтропиков: как живут люди в 10 разных городах России
Приглашаем на крупнейшую выставку зарубежной недвижимости в Москве!
04.04.2025
Приглашаем на крупнейшую выставку зарубежной недвижимости в Москве!
В каких регионах России дешевеет недвижимость? Обзор рынка апартаментов
28.03.2025
В каких регионах России дешевеет недвижимость? Обзор рынка апартаментов
Закон о тишине в регионах России: что это и как работает
20.03.2025
Закон о тишине в регионах России: что это и как работает
От тюремного замка до дома героини Достоевского: исторические здания Старой Руссы выставлены на торги
26.02.2025
От тюремного замка до дома героини Достоевского: исторические здания Старой Руссы выставлены на торги
Где купить квартиру в Москве до €75,000: обзор
25.02.2025
Где купить квартиру в Москве до €75,000: обзор
Показать все публикации