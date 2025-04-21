Жилой комплекс RANTA RESIDENCE

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ЖК Ranta Residence - Проект студии Intercolumnium состоит из 14 четырехэтажных корпусов, возведённых по кирпично-монолитной технологии строительства.

Фасады домов выполнены в едином архитектурном стиле с использованием природных материалов и декоративных панелей, различных по цвету и фактуре.

В парадных группах и холлах выполнена дизайнерская отделка в природных оттенках с использованием натуральных материалов.

Для жителей предусмотрены колясочные в каждой парадной, место для хранения велосипедов на 1 этаже и кладовые.

В проекте представлены авторские функциональные планировки от 1-комнатных до 3-комнатных квартир с просторными кухнями и ванными комнатами с окнами, гардеробными.

Имеются двухуровневые квартиры с 5-метровыми окнами и квартиры со вторым светом, а на 1-м этаже расположены сити-виллы с отдельным входом, патио и палисадником.

Сдаются они с отделкой White box, высотой потолков от 3 метров и увеличенными окнами.

Благоустройство проекта разработано ландшафтной студией L.BURO.

44 квартиры - видовые.

На закрытой от автомобилей территории расположены 3 прогулочные аллеи, амфитеатр, коворкинг под открытым небом, места отдыха, детские площадками, зона очага, сады скульптур и пряных трав, павильон барбекю, водный арт-объект.

Для занятий спортом спроектированы стритбол, воркаут-площадка, тренажеры, а также теннисный корт на крыше паркинга. Во дворе комплекса ведется круглосуточная система видеонаблюдения, доступ осуществляется через лобби.

В жилом комплексе спроектирован собственный детский сад и начальная школа.

Для автовладельцев автомобилей предусмотрен отдельный отапливаемый многоуровневый паркинг с круглосуточным видеонаблюдением с возможностью установить персональную зарядную станцию для электромобилей.

Жилой комплекс расположен в экологически чистом районе – в г. Зеленогорске.

Рядом расположены магазины, аптеки, спортзалы, кафе. В транспортной доступности расположены заповедные зоны, такие как Озеро Щучье, Болото Ламмин-Суо, природный ландшафт Хаапала, Линдуловская роща, Комаровский берег.

До Финского залива можно добраться на автомобиле за 10 минут, 30 минут- пешком, до ЗСД – 20 минут, до метро «Беговая» – 50 минут.

Отделка : Подчистовая «White box»

ДДУ, ПДКП, КП • Возможен отказ от отделки только в пользу Без отделки