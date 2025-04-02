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Дома в Мытищи, Россия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Мытищи, Россия
Дом 6 комнат
Мытищи, Россия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 303 м²
В доме 4 спальни, 4 санузла, сауна, гараж на два автомобиля и веранда с выходом на уютный уч…
$818,987
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