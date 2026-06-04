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Коммерческая недвижимость в городском округе Мытищи, Россия

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Мытищи
4
24 объекта найдено
ПСН, 800м от МКАД, 456.8 м². Чистовая отделка в Челобитьево, Россия
ПСН, 800м от МКАД, 456.8 м². Чистовая отделка
Челобитьево, Россия
Площадь 457 м²
Количество этажей 2
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ БЛОК С ОФИСОМ ОТ 456,8 М². 800 М ОТ МКАД. ПРОДАЖА ОТ ЗАСТРОЙЩИКА. …
$1,31 млн
НДС
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Застройщик
ВСФ Групп
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Офис 2 800 м² в Мытищи, Россия
Офис 2 800 м²
Мытищи, Россия
Площадь 2 800 м²
Этаж 4
Уважаемый Арендатор, предлагаем Вам арендовать офис 2800.0 м² на 4 этаже на выгодных условия…
$54,340
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Офис 8 400 м² в Мытищи, Россия
Офис 8 400 м²
Мытищи, Россия
Площадь 8 400 м²
Этаж 3
Предлагаются в аренду 3 этажа в БЦ Квадрум, м Медведково Современное здание класса А Офисы …
$163,019
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International Property AlertInternational Property Alert
Склад 4 223 м² в Ерёмино, Россия
Склад 4 223 м²
Ерёмино, Россия
Площадь 4 223 м²
Этаж 1
В аренду предлагается складское помещение класса "В+". Местоположение: МО, Мытищинский р-н, …
$72,677
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Офис 2 800 м² в Мытищи, Россия
Офис 2 800 м²
Мытищи, Россия
Площадь 2 800 м²
Этаж 4
Предлагается в аренду офисное помещение на 4ом этаже в бц класса А "КВАДРУМ " Характеристик…
$50,001
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Склад 24 543 м² в Лобня, Россия
Склад 24 543 м²
Лобня, Россия
Площадь 24 543 м²
Этаж 1
Отапливаемый склад Класс A в аренду. Объявление актуально. Общая площадь 24543 м², в том ч…
$528,352
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TekceTekce
Склад 1 500 м² в городской округ Мытищи, Россия
Склад 1 500 м²
городской округ Мытищи, Россия
Площадь 1 500 м²
Этаж 1
В аренду предлагаются складские площади. Местоположение: МО, г.о. Мытищи, д. Аббакумово. Bыc…
$24,590
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Склад 5 000 м² в городской округ Мытищи, Россия
Склад 5 000 м²
городской округ Мытищи, Россия
Площадь 5 000 м²
Этаж 1
На продажу предлагается отапливаемое производственное помещение класса B. Московская обл, г …
$4,51 млн
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Офис 2 800 м² в Мытищи, Россия
Офис 2 800 м²
Мытищи, Россия
Площадь 2 800 м²
Этаж 3
Предлагается в аренду офисное помещение на 4ом этаже в бц класса А "КВАДРУМ " Характеристик…
$50,001
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Склад 1 700 м² в Suharevo, Россия
Склад 1 700 м²
Suharevo, Россия
Площадь 1 700 м²
Этаж 1
Аренда склада — идеальное решение для вашего бизнеса! Предлагаем в аренду теплый склад площ…
$27,869
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Склад 4 320 м² в городской округ Мытищи, Россия
Склад 4 320 м²
городской округ Мытищи, Россия
Площадь 4 320 м²
Этаж 1
В аренду предлагается холодный склад класса C. Московская обл, г Мытищи, деревня Сгонники, у…
$59,016
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Склад 12 987 м² в городской округ Мытищи, Россия
Склад 12 987 м²
городской округ Мытищи, Россия
Площадь 12 987 м²
Этаж 1
Продажа склада класса А. Рабочая высота потолка в зоне склада 17 м. Пол в складской зоне с …
$28,33 млн
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Склад 13 425 м² в Лобня, Россия
Склад 13 425 м²
Лобня, Россия
Площадь 13 425 м²
Этаж 1
Склад класса "А" в аренду Общая площадь — 13 425 м², включая: - Мезонин — 902 м² - Офисная …
$289,008
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Склад 1 500 м² в городской округ Мытищи, Россия
Склад 1 500 м²
городской округ Мытищи, Россия
Площадь 1 500 м²
Этаж 1
В аренду предлагаются производственно-складские площади. Местоположение: МО, г.о. Мытищи, д.…
$24,590
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Склад 1 700 м² в Suharevo, Россия
Склад 1 700 м²
Suharevo, Россия
Площадь 1 700 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса B+. Московская обл, г Мытищи, деревня Сухарево, д …
$27,869
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MIPIFMIPIF
Склад 4 724 м² в Лобня, Россия
Склад 4 724 м²
Лобня, Россия
Площадь 4 724 м²
Этаж 1
Площадь склада - 4 724 к.м. из них: административно-бытовая часть - 451 кв.м., мезонин - 38…
$101,696
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Склад 1 500 м² в городской округ Мытищи, Россия
Склад 1 500 м²
городской округ Мытищи, Россия
Площадь 1 500 м²
Этаж 1
В аренду предлагаются складские площади. Местоположение: МО, г.о. Мытищи, д. Аббакумово. Bыc…
$24,590
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Склад 3 400 м² в Suharevo, Россия
Склад 3 400 м²
Suharevo, Россия
Площадь 3 400 м²
Этаж 1
Предлагаем в аренду теплый склад площадью 1700 м² в Московской области, г. Мытищи. Удобное р…
$55,737
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Склад 24 543 м² в Лобня, Россия
Склад 24 543 м²
Лобня, Россия
Площадь 24 543 м²
Этаж 1
Склад класса "А" в аренду Общая площадь — 24 543 м², включая: - Мезонин — 1804 м² - Офисная…
$528,352
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Склад 11 118 м² в Лобня, Россия
Склад 11 118 м²
Лобня, Россия
Площадь 11 118 м²
Этаж 1
Отапливаемый склад Класс A в аренду. Объявление актуально. Общая площадь 11 118 м², в том…
$239,344
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Склад 13 425 м² в Лобня, Россия
Склад 13 425 м²
Лобня, Россия
Площадь 13 425 м²
Этаж 1
Отапливаемый склад Класс A в аренду. Объявление актуально. Общая площадь 13425 м², в том ч…
$289,008
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Склад 1 700 м² в Suharevo, Россия
Склад 1 700 м²
Suharevo, Россия
Площадь 1 700 м²
Этаж 1
В аренду предлагается склад теплый 1500 м2. Местоположение: МО, г. Мытищи, 20 км от МКАД по …
$27,869
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Склад 11 118 м² в Лобня, Россия
Склад 11 118 м²
Лобня, Россия
Площадь 11 118 м²
Этаж 1
Склад класса "А" в аренду Общая площадь — 11 118 м², включая: - Мезонин — 902 м² - Офисная …
$239,344
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Склад 2 000 м² в Abbakumovo, Россия
Склад 2 000 м²
Abbakumovo, Россия
Площадь 2 000 м²
Этаж 1
Высота потолка в помещениях: П1: 5 метров, П2: 3,5 метра, П3: 5 метров, П4,5: 3,3 метра. ID: w14208
$25,045
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Типы недвижимости в городском округе Мытищи

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