Коммерческая недвижимость в Lodejnopolskoe gorodskoe poselenie, Россия

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 785 м² в Лодейное Поле, Россия
Коммерческое помещение 785 м²
Лодейное Поле, Россия
Площадь 785 м²
Этаж 1/2
Арт. 54854748. В Лодейном Поле между двумя большими жилыми кварталами продаются два отдельно…
$501,265
Коммерческое помещение 1 500 м² в Лодейное Поле, Россия
Коммерческое помещение 1 500 м²
Лодейное Поле, Россия
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 2
Арт. 54854748. В Лодейном Поле между двумя большими жилыми кварталами продаются два отдельно…
$351,218
