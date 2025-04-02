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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Васкелово, Россия
Квартира 2 комнаты с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Васкелово, Россия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/12
Новостройка 2/5/12 Адрес: NRG Ойбек Кол-во комнат: 2 Этаж: 5 Этажность: 12 Пл…
$1,300
в месяц
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Агентство
USOV Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
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