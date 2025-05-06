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Таунхаусы в Кстовском муниципальном округе, Россия

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11 объектов найдено
Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
Площадь 91 м²
Количество этажей 3
Полноценный трехэтажный таунхаус с ремонтом и мебелью. Г-образный участок земли, панорамные …
$254,194
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Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Продаю таунхаус: Нижегородская область, Кстовский р-н, сельское поселение Афонинский сельсов…
$124,621
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Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
Площадь 241 м²
Количество этажей 2
Продается одна половина в Коттедже-Дуплексе в коттеджном поселке Зеленый дол.   Адрес Радужн…
$181,366
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Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Продаю таунхаус в Афонино на улице Восточной вторая секция в ряду из 8 штук. Этажность: под…
$108,892
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Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продаётся 3-х этажный таунхаус на этапе строительства. Таунхаус находится в очень перспекти…
$134,289
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Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
Площадь 73 м²
Количество этажей 3
Продаётся таунхаус на этапе строительства в КП "Баден-Баден" общей площадью 73 кв. м. с прил…
$119,782
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Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
Площадь 91 м²
Количество этажей 3
В продаже таунхаус в КП Баден -Баден площадью 91м2. Два этажа и цоколь. Свой земельный участ…
$127,799
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Таунхаус в Кстовский муниципальный округ, Россия
Таунхаус
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 67 м²
Количество этажей 2
Продаю   таунхаус   3-х комнатный в КП Фроловское(без отделки).   Общая площадь с учётом бал…
$96,836
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Таунхаус в Кстовский муниципальный округ, Россия
Таунхаус
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 369 м²
Количество этажей 3
Продается роскошная квартира в элитном таунхаусе! Предлагаем вам уникальную возможность ста…
$363,134
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Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
Площадь 91 м²
Количество этажей 3
В продаже таунхаус в КП Баден -Баден площадью 91м2. Два этажа и цоколь. Свой земельный участ…
$158,060
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Таунхаус в Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
Продаётся таунхаус   в коттеджном посёлке "Баден-Баден" общей площадью 92 кв. м. с прилегающ…
$145,190
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Параметры недвижимости в Кстовском муниципальном округе, Россия

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