  2. Россия
  3. Красноозёрное сельское поселение
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Красноозёрном сельском поселении, Россия

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 675 м² в Красноозёрное сельское поселение, Россия
Коммерческое помещение 675 м²
Красноозёрное сельское поселение, Россия
Площадь 675 м²
Этаж 1/1
Арт. 90670662. Продается готовый арендный бизнес - Эко База отдыха «ШАЛЕ» рядом с пос. Короб…
$817,694
Оставить заявку
