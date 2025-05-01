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Виллы с видом на море в Краснодарском крае, Россия

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в городской округ Сочи, Россия
Вилла 5 комнат
городской округ Сочи, Россия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 359 м²
Количество этажей 3
Olympic lights - это роскошные и продуманные до мелочей виллы, где архитекторы акцентировали…
$3,60 млн
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Параметры недвижимости в Краснодарском крае, Россия

с видом на горы
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