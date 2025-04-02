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Квартиры в городской округ Котельники, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Котельники, Россия
Квартира 2 комнаты
Котельники, Россия
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 2/17
Продается просторная двухкомнатная квартира с двумя балконами, расположенная в живописном ра…
$120,428
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