  1. Realting.com
  2. Россия
  3. муниципальный округ Истра
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в городском округе Истра, Россия

5 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в муниципальный округ Истра, Россия
Коттедж 3 комнаты
муниципальный округ Истра, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Девелопер ИЖС продает на участке в собственности подряд на строительства ДОМа ИЗ КАРКАСА С В…
$89,656
Коттедж в муниципальный округ Истра, Россия
Коттедж
муниципальный округ Истра, Россия
Площадь 127 м²
Загородные дома как вид инвестиций особенно популярны среди жителей мегаполисов. Стабильный …
$133,216
Коттедж в муниципальный округ Истра, Россия
Коттедж
муниципальный округ Истра, Россия
Площадь 160 м²
«Княжье озеро» — коттеджный поселок, на территории которого 1 036 каменных особняков, роскош…
$569,452
NicoleNicole
Коттедж в муниципальный округ Истра, Россия
Коттедж
муниципальный округ Истра, Россия
Площадь 335 м²
«Онегино» – коттеджный поселок с участками площадью 25 соток и резиденциями до 700 м². Часть…
$1,31 млн
Коттедж в муниципальный округ Истра, Россия
Коттедж
муниципальный округ Истра, Россия
Площадь 270 м²
Millennium Park — элитный коттеджный поселок класса de luxe в Истринском районе. На территор…
Цена по запросу
