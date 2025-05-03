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Дуплексы в России

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2 объекта найдено
Дуплекс 7 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дуплекс 7 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 7
Площадь 236 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 332-917, Калужское шоссе, 24 км от МКАД, Русская Усадьба к/п (Бы…
$352,155
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Дуплекс 9 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дуплекс 9 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 9
Площадь 435 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 486-701, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Резиденция Николинские К…
$422,083
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