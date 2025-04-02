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Квартиры в Дмитров, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Дмитров, Россия
Квартира 1 комната
Дмитров, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/12
Продаем 1-к квартиру(37,9м2 без учета лоджии), расположенную на 2-м этаже, 12-ти этажного мо…
$54,742
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Рейтинг 4.9 / 5:
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