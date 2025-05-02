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Квартиры в Дагомысе, Россия

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Дагомыс, Россия
Квартира 1 комната
Дагомыс, Россия
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 16/20
Продается квартира в Сочи! Уютная квартира 32м² с ремонтом Идеально подходит как для комфо…
$134,938
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Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 16/17
Продаю ЖК Босфор  35 м кв с ремонтом и техникой  рядом школа и всё необходимое  про…
$108,072
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