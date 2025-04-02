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Дома в Чкаловск, Россия

1 объект найдено
Дом в Чкаловск, Россия
Дом
Чкаловск, Россия
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продаю дом площадью 50 м с приусадебным участком 7,6 соток в городе Чкаловск. Дом расположе…
$31,927
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