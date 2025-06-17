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Дома в Begunickoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Begunickoe selskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты
Begunickoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 4
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается в тихой, жилой д. Пежевицы уютный дом общ. пл. 75 кв.м., баня, 2 хоз/постройки и з…
$25,744
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Параметры недвижимости в Begunickoe selskoe poselenie, Россия

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