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Дома в Апрелевка, Россия

1 объект найдено
Дом 8 комнат в Апрелевка, Россия
Дом 8 комнат
Апрелевка, Россия
Число комнат 8
Площадь 520 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 217-438, Киевское шоссе, 28 км от МКАД, Фрунзевец к/п (Апрелевка…
$778,811
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