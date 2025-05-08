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Дома в Anninskoe gorodskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Anninskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Anninskoe gorodskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 1/2
Мечтаете после трудовых будней выехать на свою дачу, чтобы снять усталость и нагрузку, попар…
$87,118
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Параметры недвижимости в Anninskoe gorodskoe poselenie, Россия

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