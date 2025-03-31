Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Агалатовское сельское поселение
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Агалатовское сельское поселение, Россия

1 объект найдено
Дом в Вартемяги, Россия
Дом
Вартемяги, Россия
Площадь 150 м²
В 10 минутах от города по Новоприозерскому шоссе в посёлке Вартемяги продается загородный до…
$154,385
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Агалатовское сельское поселение, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов