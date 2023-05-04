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Купить квартиру в Киеве

Квартира В архив
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69 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 8/24
€ 135,516
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/12
€ 117,448
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 5/5
€ 60,440
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 20/23
€ 54,207
Квартира 2 спальни в Киев, Украина
Квартира 2 спальни
Киев, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/4
€ 74,534
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 19/26
€ 67,758
Квартира 3 спальни в Киев, Украина
Квартира 3 спальни
Киев, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/9
€ 144,551
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/10
€ 153,585
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 18/25
€ 90,344
Квартира 2 спальни в Киев, Украина
Квартира 2 спальни
Киев, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 14/22
€ 103,896
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/9
€ 65,048
Квартира 3 спальни в Киев, Украина
Квартира 3 спальни
Киев, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 8/14
€ 108,413
Квартира 3 спальни в Киев, Украина
Квартира 3 спальни
Киев, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 8/10
€ 99,379
Квартира 2 спальни в Киев, Украина
Квартира 2 спальни
Киев, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 6/9
€ 53,303
Квартира 2 спальни в Киев, Украина
Квартира 2 спальни
Киев, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 19/25
€ 78,600
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/16
€ 54,207
Квартира 3 спальни в Киев, Украина
Квартира 3 спальни
Киев, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/15
€ 106,606
Квартира 3 спальни в Киев, Украина
Квартира 3 спальни
Киев, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 13/21
€ 75,889
Квартира 3 спальни в Киев, Украина
Квартира 3 спальни
Киев, Украина
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 2/3
€ 85,827
Квартира 2 спальни в Киев, Украина
Квартира 2 спальни
Киев, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/8
€ 81,310
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
€ 63,241
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/9
€ 38,848
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/9
€ 45,172
Квартира 3 спальни в Киев, Украина
Квартира 3 спальни
Киев, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 2/2
€ 62,338
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 5/19
€ 61,434
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 9/17
€ 76,793
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 20/24
€ 66,855
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/9
€ 45,172
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4/5
€ 59,627
Квартира 1 спальня в Киев, Украина
Квартира 1 спальня
Киев, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/9
€ 58,724

Параметры недвижимости в Киеве, Украина

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная

Количество желающих купить квартиру в Киеве всегда велико, поскольку недвижимость в столице Украины не только обладает высокой ликвидностью, но и способна приносить владельцу стабильный доход.

Какие самые популярные районы Киева для покупки недвижимости

Ответ на этот вопрос зависит от того, какой критерий для вас первостепенный: если речь идет о цене, то самое недорогое жилье вы найдете в Деснянском и Днепровском районах. По количеству достопримечательностей и престижности лидируют Печерский и Подольский районы, а также Оболонь.

Сколько в среднем стоят квартиры в Киеве

В абсолютном большинстве случаев цена квартир в Киеве зависит от:

  • месторасположения;
  • типа дома, в котором они находятся;
  • метража.

Двухкомнатную квартиру в «хрущевке» или старом панельном доме в спальном районе можно купить за 10-12 тыс. евро, в то же время однокомнатная квартира в том же районе, но в новом ЖК стоит как минимум 20 тыс. евро. В традиционно дорогом Печерском р-не за 1-комнатную квартиру площадью 35-40 кв. м придется заплатить 25-35 тыс. евро, 2-комнатную — 40-50 тыс. Цены на элитные квартиры в Киеве в исторических районах города стартуют от 420-500 тыс. евро.

Какие существуют условия покупки недвижимости в Украине

Никаких ограничений для иностранцев относительно покупки квартиры в Киеве (а равно и другой недвижимости) нет: достаточно предъявить паспорт своего государства и физически находиться в стране, чтобы совершить сделку. Однако в настоящее время покупка недвижимости не признается достаточным основанием для оформления ВНЖ и не ускоряет процесс получения гражданства. Зато украинские законы разрешают выдавать иностранцам ипотечные кредиты, хотя, как показывает практика, банки предпочитают выдавать их тем, кто постоянно живет и работает в стране и имеет в ней залоговое имущество.

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