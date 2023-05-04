Количество желающих купить квартиру в Киеве всегда велико, поскольку недвижимость в столице Украины не только обладает высокой ликвидностью, но и способна приносить владельцу стабильный доход.

Какие самые популярные районы Киева для покупки недвижимости

Ответ на этот вопрос зависит от того, какой критерий для вас первостепенный: если речь идет о цене, то самое недорогое жилье вы найдете в Деснянском и Днепровском районах. По количеству достопримечательностей и престижности лидируют Печерский и Подольский районы, а также Оболонь.

Сколько в среднем стоят квартиры в Киеве

В абсолютном большинстве случаев цена квартир в Киеве зависит от:

месторасположения;

типа дома, в котором они находятся;

метража.

Двухкомнатную квартиру в «хрущевке» или старом панельном доме в спальном районе можно купить за 10-12 тыс. евро, в то же время однокомнатная квартира в том же районе, но в новом ЖК стоит как минимум 20 тыс. евро. В традиционно дорогом Печерском р-не за 1-комнатную квартиру площадью 35-40 кв. м придется заплатить 25-35 тыс. евро, 2-комнатную — 40-50 тыс. Цены на элитные квартиры в Киеве в исторических районах города стартуют от 420-500 тыс. евро.

Какие существуют условия покупки недвижимости в Украине

Никаких ограничений для иностранцев относительно покупки квартиры в Киеве (а равно и другой недвижимости) нет: достаточно предъявить паспорт своего государства и физически находиться в стране, чтобы совершить сделку. Однако в настоящее время покупка недвижимости не признается достаточным основанием для оформления ВНЖ и не ускоряет процесс получения гражданства. Зато украинские законы разрешают выдавать иностранцам ипотечные кредиты, хотя, как показывает практика, банки предпочитают выдавать их тем, кто постоянно живет и работает в стране и имеет в ней залоговое имущество.