Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Киевская область
  4. Квартиры

Купить квартиру в Киевская область, Украина

Белая Церковь
1
Яготин
1
Квартира В архив
Очистить
10 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Софиевская Борщаговка, Украина
Квартира 1 спальня
Софиевская Борщаговка, Украина
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 7/10 Этаж
€ 77,381
SF-2-519-323 Софиевская Борщаговка. Продается 2-комнатная квартира Жк Софиевская Слободка…
Квартира 1 спальняв Софиевская Борщаговка, Украина
Квартира 1 спальня
Софиевская Борщаговка, Украина
1 ванных комнат 4/11 Этаж
€ 47,339
SF-2-519-288 Квартира с ремонтом,ЖК София,Софиевская слободка, метро Теремки, Академ. Про…
Квартира 1 спальняв Юровка, Украина
Квартира 1 спальня
Юровка, Украина
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 6/10 Этаж
€ 36,415
SF-2-519-252 Продам 1 комнатную квартиру в ЖК Пионерский Квартал До Окружной дороги от н…
Квартира 1 спальняв Софиевская Борщаговка, Украина
Квартира 1 спальня
Софиевская Борщаговка, Украина
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 1/6 Этаж
€ 40,967
Продам 1ком Софиевская Борщаговка ЖК София # SF-2-508-790 Квартира в клубном доме в цент…
Квартира 2 спальнив Софиевская Борщаговка, Украина
Квартира 2 спальни
Софиевская Борщаговка, Украина
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 10/11 Этаж
€ 36,415
Продам 2 ком. Софиевская Борщаговка ЖК Стожары # SF-2-508-618 Софиевская Борщаговка. Про…
Квартира 2 спальнив Святопетровское, Украина
Квартира 2 спальни
Святопетровское, Украина
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 5/5 Этаж
€ 42,787
Продам квартиру ЖК «Киевское имение» Софиевская Борщаговка # SF-2-503-199 Пр…
Квартира 1 спальняв Белая Церковь, Украина
Квартира 1 спальня
Белая Церковь, Украина
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 2/9 Этаж
€ 50,981
Продам 1 ком. Софиевская Борщаговка ЖК Львовское имение # SF-2-503-170 Продам 1-к кварти…
Квартира 3 спальнив Софиевская Борщаговка, Украина
Квартира 3 спальни
Софиевская Борщаговка, Украина
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 5/10 Этаж
€ 81,933
Продам 3 ком. Софиевская Борщаговка ЖК Клубный от Мартынова # SF-2-486-586 Продам 3-комн…
Квартира 1 спальняв Святопетровское, Украина
Квартира 1 спальня
Святопетровское, Украина
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 4/5 Этаж
€ 47,521
Продам квартиру ЖК «Киевское имение» Софиевская Борщаговка # SF-2-486-648 Оч…
Квартира 1 спальняв Яготин, Украина
Квартира 1 спальня
Яготин, Украина
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 4/24 Этаж
€ 104,693
Продаю 2 Комнатную Квартиру Киев Теремки-2 метро Выставочный центр SF-2-149-010 Продаю Дву…

Параметры недвижимости в Киевская область, Украина

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти