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Дома в Город Всеволожск, Россия

3 объекта найдено
Дом в Город Всеволожск, Россия
Дом
Город Всеволожск, Россия
Площадь 200 м²
Арт. 46594835 -Загородный дом расположен в коттеджном поселке ДНП Волшебный сад - 15 ми…
€111,669
Таунхаус в Всеволожск, Россия
Таунхаус
Всеволожск, Россия
Площадь 162 м²
Арт. 19757458 В продаже таунхаус во Всеволожском районе! 2 небольших дома удачно располож…
€94,354
Дом в Город Всеволожск, Россия
Дом
Город Всеволожск, Россия
Площадь 289 м²
Арт. 18172910 Вашему вниманию предлагается к продаже Дом площадью 290 кв.м., расположенный …
€257,762

Параметры недвижимости в Город Всеволожск, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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