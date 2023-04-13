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Купить квартиру в Приволжский федеральный округ, Россия
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Квартира
Дзержинск, Россия
32 м²
10/10 Этаж
€ 28,265
Продаю 1-комнтную квартиру в ЖК Радуга г. Дзержинск. Дом сдан, квартира с отделкой в светл…
Квартира
Нижний Новгород, Россия
78 м²
14/17 Этаж
€ 149,640
Продается очень просторная трешка в центре города. Завлекает в ней большая кухня , просторно…
Квартира
Нижний Новгород, Россия
59 м²
5/9 Этаж
€ 51,543
Продаётся трёхкомнатная квартира с просторной кухней: - квартира в жилом состоянии, фо…
Квартира
Kuznechiha, Россия
45 м²
3/11 Этаж
€ 66,507
Предлагаем к продаже двухкомнатную кввртиру по договору переуступке в быстроразвивающемся ра…
Квартира
Нижний Новгород, Россия
63 м²
1/9 Этаж
€ 70,940
Продаётся теплая, уютная трёхкомнатная квартира в мкр-не Верхние Печёры: - удачное местора…
Квартира
Нижний Новгород, Россия
43 м²
16/17 Этаж
€ 72,049
Продается отличная 1 комнатная квартира на 16 этаже 43/24/10 по адресу г. Нижний Новгород ул…
Квартира
Нижний Новгород, Россия
43 м²
5/5 Этаж
€ 66,507
Отличное местоположение, центр города, из окон открывается великолепный вид на Волгу и Собор…
Квартира
Zinyaki, Россия
40 м²
1/2 Этаж
€ 12,193
Очень хорошая квартира. Продам 2-х комнатную квартиру в п. Зиняки, асфальт до дома, от Нижне…
Квартира
Бор, Россия
38 м²
2/2 Этаж
€ 31,591
Продается 2 комнатная квартира на 2 этаже 2-х этажного дома в г.Бор по ул. Горького д. 98. О…
Квартира
Нижний Новгород, Россия
42 м²
2/6 Этаж
€ 60,964
Продаю квартиру на ул. Терешковой. По документам первый этаж, по факту второй. Торг
Квартира
Бор, Россия
42 м²
1/2 Этаж
€ 30,482
Продаю 2-х комнатную квартиру 42,6 м.кв по адресу пос. Октябрьский ул. Октябрьская д.40…
Квартира
Нижний Новгород, Россия
66 м²
10/10 Этаж
€ 75,374
Продается просторная и светлая квартира в Верхних Печёрах напротив ТЦ "Олимп". Идеальное рас…
Квартира
Нижний Новгород, Россия
64 м²
8/10 Этаж
€ 90,892
Продается просторная трехкомнатная квартира с необычным дизайном. Комнаты все изолированные …
Квартира
Нижний Новгород, Россия
47 м²
10/10 Этаж
€ 66,507
Продаю 2-комнатную квартиру ул. Маршала Казакова, д. 6. Квартира в отличном состоянии, сде…
Квартира
Serkovo, Россия
47 м²
1/1 Этаж
€ 23,832
Продаю 2-комнатную квартиру в двух квартирном в д. Серково Городецкого р-на. Квартира требуе…
Квартира
Нижний Новгород, Россия
74 м²
6/6 Этаж
€ 131,905
В свободной продаже современная 2-х комнатная квартира с шикарной кухней-гостиной 30 м2! …
Квартира
Нижний Новгород, Россия
84 м²
2/2 Этаж
€ 18,289
В продаже комната 16 метров, в трехкомнатной квартире. В комнате выполнен ремонт, окна П…
Квартира
Нижний Новгород, Россия
45 м²
2/5 Этаж
€ 47,663
Продаю 2-комнатную квартиру пр. Ленина д. 28г. Квартира не угловая, есть балкон, с/у совмеще…
Квартира
Нижний Новгород, Россия
64 м²
1/10 Этаж
€ 68,169
В продаже 3я квартира в верхней части города. Комнаты изолированные, высокий 1й этаж, Рядом …
Квартира
Нижний Новгород, Россия
52 м²
9/9 Этаж
€ 63,181
Комнаты изолированные, окна пластиковые. Лоджия застеклена пластиком. Сан.узел в кафеле. Т…
Квартира
Нижний Новгород, Россия
54 м²
18/23 Этаж
€ 94,218
В продаже 2х комнатная квартира с видом на стадион. Состояние хорошее. Лоджия. Остается кухн…
Квартира
Нижний Новгород, Россия
20 м²
6/10 Этаж
€ 41,567
Продается студия в ЖК Авиа, с ремонтом сто вам тольк заехать и жить. Кухня и мебель , техн…
Квартира
Нижний Новгород, Россия
45 м²
4/5 Этаж
€ 50,988
Отличное местоположение, рядом ТЦ Фантастика, больница им. Семашко. Комнаты изолированные, о…
Квартира
Нижний Новгород, Россия
63 м²
1/17 Этаж
€ 83,133
Продаётся уютная 2-комнатная квартира на высоком первом этаже, визуально на уровне второго…
Квартира
Нижний Новгород, Россия
59 м²
3/5 Этаж
€ 50,878
В продаже 3-к квартира, заслуживающая Вашего внимания. В квартире ни кто не живет. Чистый по…
Квартира
Нижний Новгород, Россия
57 м²
4/5 Этаж
€ 85,350
Продаётся просторная трёхкомнатная квартира, с шикарным ремонтом, техникой . Дом расположен …
Квартира
Бор, Россия
55 м²
5/9 Этаж
€ 52,097
Продается 2-х комнатная квартира улучшенной планировки в ЖК Изумрудный в городе Бор на 5 эта…
Квартира
Бор, Россия
44 м²
2/5 Этаж
€ 42,675
Продаю 2-х комнатную квартиру 44,5 м.кв по адресу г.Бор ул.Махалова д.25 на 2 этаже пятиэт…
Квартира
Бор, Россия
80 м²
1/5 Этаж
€ 87,013
СРОЧНО! СРОЧНО! СРОЧНО! В продаже на берегу р.Волги в новом кирпичном доме по ул. Молодежна…
Квартира
Бор, Россия
65 м²
4/5 Этаж
€ 65,287
Вашему вниманию представлена к продаже просторная уютная 3-х комнатная квартира улучшенной…
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Параметры недвижимости в Приволжский федеральный округ, Россия
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