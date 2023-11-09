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Жильё в Томилино, Россия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Томилино, Россия
Квартира 3 комнаты
Томилино, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 4/9
Продается 3к. квартира, общей площадью 58 м2, на 4 этаже, 9 этажного кирпичного дома, трансп…
€82,941
Realting.com
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