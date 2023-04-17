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Купить квартиру в Смоленск, Россия

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10 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Смоленск, Россия
Квартира 2 спальни
Смоленск, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 2/10 Этаж
€ 116,670
Жилой комплекс «Шоколад» изменит Ваше представление о комфорте и безопасности. Р…
Квартира 2 спальнив Смоленск, Россия
Квартира 2 спальни
Смоленск, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 7/10 Этаж
€ 42,315
Жилой комплекс «Загорье» на Киевском шоссе расположен в Ленинском районе города …
Квартира 1 спальняв Смоленск, Россия
Квартира 1 спальня
Смоленск, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 2/10 Этаж
€ 31,658
Жилой комплекс «Загорье» на Киевском шоссе расположен в Ленинском районе города …
Квартира 1 спальняв Смоленск, Россия
Квартира 1 спальня
Смоленск, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 9/10 Этаж
€ 25,389
Жилой комплекс «Загорье» на Киевском шоссе расположен в Ленинском районе города …
Квартира 1 спальняв Смоленск, Россия
Квартира 1 спальня
Смоленск, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 3/10 Этаж
€ 24,383
Новый район на южной окраине Смоленска, до центра города 5 км, пять автобусных остановок. Ки…
Квартира 2 спальнив Смоленск, Россия
Квартира 2 спальни
Смоленск, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 5/10 Этаж
€ 40,350
Новый район на южной окраине Смоленска, до центра города 5 км, пять автобусных остановок. Ки…
Квартира 3 спальнив Смоленск, Россия
Квартира 3 спальни
Смоленск, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 4/10 Этаж
€ 47,267
Новый район на южной окраине Смоленска, до центра города 5 км, пять автобусных остановок. Ки…
Квартира 3 спальнив Смоленск, Россия
Квартира 3 спальни
Смоленск, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 3/10 Этаж
€ 35,802
Новый район на южной окраине Смоленска, до центра города 5 км, пять автобусных остановок. Ки…
Квартира 2 спальнив Смоленск, Россия
Квартира 2 спальни
Смоленск, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 6/10 Этаж
€ 26,575
Новый район на южной окраине Смоленска, до центра города 5 км, пять автобусных остановок. Ки…
Квартира 1 спальняв Смоленск, Россия
Квартира 1 спальня
Смоленск, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 9/10 Этаж
€ 19,480
Новый район на южной окраине Смоленска, до центра города 5 км, пять автобусных остановок. Ки…

Параметры недвижимости в Смоленск, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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