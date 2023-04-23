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Квартиры в поселение Внуковское, Россия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в поселение Внуковское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Внуковское, Россия
2 Количество комнат 58 м² 18/24 Этаж
€ 168,177
Номер лота: 3971645, Продам видовую квартиру в новом доме с хорошим , качественным ремонтом.…
Квартира 2 комнаты в поселение Внуковское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Внуковское, Россия
2 Количество комнат 53 м² 16/17 Этаж
€ 168,177
Номер лота: 3969582, Продам видовую квартиру в жк"Внуково-2016" . Вид из окна на час…

Параметры недвижимости в поселение Внуковское, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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