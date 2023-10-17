Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. поселение Сосенское
  5. Дома

Дома в поселение Сосенское, Россия

таунхаусы
3
21 объект найдено
Дом 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией в поселение Сосенское, Россия
Дом 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 5
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 728-704, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Филатовские Резиденции К…
€358,814
Дом 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией в поселение Сосенское, Россия
Дом 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 5
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 728-702, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Филатовские Резиденции К…
€368,512
Дом с водоснабжением, с канализацией в поселение Сосенское, Россия
Дом с водоснабжением, с канализацией
поселение Сосенское, Россия
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 538-903, Калужское шоссе, 8 км от МКАД, Язово СНТ (Южное Бутово)…
€256,989
Дом 8 комнат с водоснабжением в поселение Сосенское, Россия
Дом 8 комнат с водоснабжением
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 8
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 171-123, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
€669,140
Дом 8 комнат с сауной, с водоснабжением в поселение Сосенское, Россия
Дом 8 комнат с сауной, с водоснабжением
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 8
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 171-121, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
€533,373
Дом 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией в поселение Сосенское, Россия
Дом 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 5
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 728-703, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Филатовские Резиденции К…
€387,907
Дом 7 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией в поселение Сосенское, Россия
Дом 7 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 7
Площадь 289 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 168-116, Калужское шоссе, 5 км от МКАД, Филатов Луг к/п (Зименки…
€577,012
Дом 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией в поселение Сосенское, Россия
Дом 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 5
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 728-701, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Филатовские Резиденции К…
€378,210
Дом 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией в поселение Сосенское, Россия
Дом 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 5
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 168-115, Калужское шоссе, 5 км от МКАД, Филатов Луг к/п (Зименки…
€533,373
Таунхаус 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией в поселение Сосенское, Россия
Таунхаус 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 5
Площадь 128 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 226-715, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
€155,192
Дом 11 комнат с сауной, с водоснабжением, с канализацией в поселение Сосенское, Россия
Дом 11 комнат с сауной, с водоснабжением, с канализацией
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 11
Площадь 580 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 171-316, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
€921,280
Дом 9 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией в поселение Сосенское, Россия
Дом 9 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 9
Площадь 333 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 559-902, Калужское шоссе, 3 км от МКАД, Дубки СНТ (Газопровод). …
€281,233
Дом 9 комнат с бассейном, с интернетом, с сауной в поселение Сосенское, Россия
Дом 9 комнат с бассейном, с интернетом, с сауной
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 9
Площадь 930 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 171-417, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
€2,43 млн
Дом 9 комнат с мебелью, с бассейном, с интернетом в поселение Сосенское, Россия
Дом 9 комнат с мебелью, с бассейном, с интернетом
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 9
Площадь 900 м²
Код объекта в БД Агентства: 171-414, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
€1,75 млн
Таунхаус 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией в поселение Сосенское, Россия
Таунхаус 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 5
Площадь 127 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 226-712, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
€155,653
Таунхаус 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией в поселение Сосенское, Россия
Таунхаус 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 5
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 226-711, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
€168,568
Дом 5 комнат в поселение Сосенское, Россия
Дом 5 комнат
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 8
Предлагается к продаже 5-комн. кв-ра площадью 210 кв.м на 6 этаже 8 этажного дома в ЖК "Дом …
€7,39 млн
Дом 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Дом 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Площадь 104 м²
Количество этажей 14
Предлагается к продаже 3-комн. кв-ра площадью 104 кв.м на 7 этаже 14 этажного дома в ЖК "Дом…
€2,54 млн
Дом 9 комнат с мебелью, с бассейном, с интернетом в поселение Сосенское, Россия
Дом 9 комнат с мебелью, с бассейном, с интернетом
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 9
Площадь 808 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 171-810, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
€2,68 млн
Дом 12 комнат с мебелью, с интернетом, с сауной в поселение Сосенское, Россия
Дом 12 комнат с мебелью, с интернетом, с сауной
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 12
Площадь 862 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 171-806, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
€3,60 млн
Дом 8 комнат с мебелью, с водоснабжением, с канализацией в поселение Сосенское, Россия
Дом 8 комнат с мебелью, с водоснабжением, с канализацией
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 8
Площадь 414 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 212-812, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Дудкино. …
€681,279

Параметры недвижимости в поселение Сосенское, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти