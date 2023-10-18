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Квартиры в городской округ Мытищи, Россия

Мытищи
28
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66 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Бородино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 3/8
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€127,348
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Бородино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 7/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€142,314
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Бородино, Россия
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
Комнаты 1
Площадь 39 м²
Этаж 6/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к ква…
€91,670
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Бородино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 7/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€114,554
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Бородино, Россия
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
Комнаты 1
Площадь 39 м²
Этаж 4/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к ква…
€91,164
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Бородино, Россия
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Этаж 6/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к ква…
€97,502
Квартира 3 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Бородино, Россия
Квартира 3 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
Комнаты 3
Площадь 88 м²
Этаж 9/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 3-к ква…
€180,229
Квартира 3 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Бородино, Россия
Квартира 3 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
Комнаты 3
Площадь 92 м²
Этаж 4/8
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 3-к ква…
€181,150
Квартира 3 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Бородино, Россия
Квартира 3 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 7/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 3-к ква…
€140,885
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Бородино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 4/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€111,195
Квартира 3 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Бородино, Россия
Квартира 3 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 5/8
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 3-к ква…
€185,943
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Бородино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Этаж 5/8
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€128,574
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Бородино, Россия
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 9/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к ква…
€101,049
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Бородино, Россия
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 8/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия …
€71,322
Квартира 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Бородино, Россия
Квартира 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Этаж 8/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к ква…
€89,507
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Бородино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 8/8
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€117,186
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Бородино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 7/8
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€106,676
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Бородино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 5/8
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€105,408
Квартира 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Бородино, Россия
Квартира 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 7/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к ква…
€82,023
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Бородино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Этаж 4/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€125,135
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Бородино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 7/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€128,818
Квартира 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Бородино, Россия
Квартира 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к ква…
€79,952
Квартира 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Бородино, Россия
Квартира 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к ква…
€79,903
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Бородино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 5/8
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€124,001
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Бородино, Россия
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Этаж 6/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к ква…
€96,894
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Бородино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€134,753
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Бородино, Россия
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к ква…
€94,282
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Бородино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Бородино, Россия
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 7/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€112,192
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Бородино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 1/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€124,226
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Бородино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Бородино, Россия
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/9
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к ква…
€112,032

Параметры недвижимости в городской округ Мытищи, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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