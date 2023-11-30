Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Московская область
  5. Коттеджи

Коттеджи в Московская область, Россия

Коттедж В архив
Очистить
16 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 175.73 кв.м. на участке 6.18 соток…
€280,137
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 148.59 кв.м. на участке 6.15 соток…
€264,065
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 200 кв.м. на участке 7.41 соток в …
€307,759
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 250 кв.м. на участке 8 соток в кам…
€358,482
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 148.59 кв.м. на участке 5.9 соток …
€262,408
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 148.59 кв.м. на участке 6.15 соток…
€264,065
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 134.13 кв.м. на участке 6.73 соток…
€235,359
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 250 кв.м. на участке 8.01 соток в …
€372,571
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 250 кв.м. на участке 11.85 соток в…
€398,027
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 250 кв.м. на участке 11.84 соток в…
€397,960
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 200 кв.м. на участке 7.01 соток в …
€303,475
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 175.73 кв.м. на участке 6.72 соток…
€288,556
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 175.73 кв.м. на участке 6.74 соток…
€293,788
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 200 кв.м. на участке 7 соток в кам…
€310,548
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 250 кв.м. на участке 8.01 соток в …
€365,432
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг в Светлые Горы, Россия
Коттедж 3 комнаты с Онлайн-показ, возможен торг
Светлые Горы, Россия
Комнаты 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Продаётся коттедж площадью 250 кв.м. на участке 8 соток в кам…
€365,366
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Московская область, Россия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти