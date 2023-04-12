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Купить коттедж с видом на горы в России

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20
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2 объекта найдено
Коттеджв Красная Поляна, Россия
Коттедж
Красная Поляна, Россия
200 м²
€ 938,743
Предлагаем Вашему вниманию дом в Коттеджном поселке "КРАСНАЯ ПОЛЯНА" Планировка до…
Коттеджв Красная Поляна, Россия
Коттедж
Красная Поляна, Россия
200 м²
€ 938,743
Новый двухэтажный дом в коттеджном поселке «Красная поляна» ⠀ Выгодное предложение: новый …

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