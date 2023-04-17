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Купить дом в Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия

Любань
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3 объекта найдено
Дом 2 комнатыв Любань, Россия
Дом 2 комнаты
Любань, Россия
2 Количество комнат 91 ванных комнат 45 м² 1/1 Этаж
€ 23,443
Продается дом 45 кв.м. и участок 15 соток ИЖС в центре г. Любань. Дом требует ремонта, но …
Дом 3 комнатыв Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 91 ванных комнат 40 м² 1/1 Этаж
€ 21,210
Продается зимний бревенчатый дом в д. Сустье-Конец Тосненского р-на, Любанское городское по…
Дом 4 комнатыв Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты
Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
4 Количество комнат 93 м² 1/2 Этаж
€ 59,724
Продается двухэтажный дом 2015 года постройки для круглогодичного проживания ИЖС в дер. Б…

Параметры недвижимости в Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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