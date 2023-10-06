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Дома в Ленинградская область, Россия

Koltushskoe selskoe poselenie
15
Сертоловское городское поселение
9
Gatchinskoe gorodskoe poselenie
6
Pudostskoe selskoe poselenie
6
Полянское сельское поселение
6
Bolshevrudskoe selskoe poselenie
5
Bugrovskoe selskoe poselenie
5
Kobrinskoe selskoe poselenie
4
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134 объекта найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Buena vista is the blest place to elevate your quality of life. Rated #1 zone in Jarabacoa. …
€237,048
Дом в Колтуши, Россия
Дом
Колтуши, Россия
Площадь 600 м²
Арт. 52031303 К продаже предлагается лот из 8 кадастров в Колтушах: имущественный комплекс,…
€762,365
Дом в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Площадь 210 м²
Арт. 52199429 Предлагается к продаже НОВЫЙ ДОМ в классическом стиле Альпийского шале - …
€201,074
Дом 5 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Mshinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 5 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Mshinskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 5
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Срочно! Успейте купить! Чистый свежий и просторный дом для большой дружной семьи. Прописка!…
€57,082
Таунхаус в Kuzmolovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Таунхаус
Kuzmolovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Площадь 252 м²
Арт. 51772148 Коттеджный посёлок «Небо» расположился на просторной закрытой территории в Ку…
€342,969
Дом в Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия
Площадь 373 м²
Арт. 51821227 Вашему вниманию предлагается на продажу просторный уютный дом, в котором прои…
€650,101
Коттедж 5 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Сертоловское городское поселение, Россия
Коттедж 5 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Сертоловское городское поселение, Россия
Комнаты 5
Площадь 332 м²
Этаж 1/2
Продается большой современный дом постройки 2018 года на участке 9,5 соток. Дом полностью …
€247,769
Коттедж 5 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Коттедж 5 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 5
Площадь 114 м²
Этаж 1/2
Срочно продается 2-х этажный ЗИМНИЙ ДОМ общей площадью 113,5 м2 со всеми коммуникациями! Н…
€73,854
Дом 4 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Колтуши, Россия
Дом 4 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Колтуши, Россия
Комнаты 4
Площадь 141 м²
Этаж 1/2
От дома Вашей мечты Вас отделяет один звонок. Предложение для ценителей загородной жизни и …
€109,495
Дом в Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия
Площадь 338 м²
Арт. 51792894 О доме: Дом в окружении сосен общей площадью 340 кв. метров на двух этажах + …
€752,740
Дом 4 комнаты с канализацией в Lopuhinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты с канализацией
Lopuhinskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 4
Площадь 138 м²
Этаж 1/2
Продаю зимний двухэтажный панельно-каркасный дом 2023 года постройки в Ломоносовском райо…
€68,327
Дом в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Площадь 618 м²
Арт. 51495054 Представляем Вашему вниманию отличное предложение на рынке загородной недвижи…
€800,483
Дом 2 комнаты с водоснабжением, с отоплением в Priozernyy, Россия
Дом 2 комнаты с водоснабжением, с отоплением
Priozernyy, Россия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продаётся добротный зимний дом с двумя печами. Расположен в 20 км. от ж/д станции Оредеж в …
€7,553
Вилла 4 спальни с балконом, с подвалом, с парковка в Borskoe selskoe poselenie, Россия
Вилла 4 спальни с балконом, с подвалом, с парковка
Borskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 2
✅For sale villas in Shen Vlash ✅1100 m2 land,in paper 900 m2 ✅Construction surface 460 m2,…
€160,000
Дом в Lopuhinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Lopuhinskoe selskoe poselenie, Россия
Площадь 121 м²
Арт. 51205498 Уважаемый покупатель прошу обратить свое внимание Я предлагаю приобрести у…
€95,296
Дом в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Площадь 241 м²
Арт. 50763606 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию потрясающий стильный и сов…
€285,791
Дом 4 комнаты с водоснабжением, с отоплением в Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты с водоснабжением, с отоплением
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 4
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Продаётся уютная дача в массиве Корпиково под Гатчиной. Добротный деревянный 2-этажный дом …
€20,870
Дом 4 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 4
Площадь 331 м²
Этаж 1/2
Предлагается к продаже добротный жилой дом общей площадью 331 кв. м., на земельном участке …
€121,978
Дом в Приморское городское поселение, Россия
Дом
Приморское городское поселение, Россия
Площадь 301 м²
Арт. 51206557 Жемчужина Карельского перешейка! Уникальная возможность приобрести большой…
€247,769
Дом в Сертоловское городское поселение, Россия
Дом
Сертоловское городское поселение, Россия
Площадь 170 м²
Арт. 50257191 Предлагается к продаже 2-х этажный кирпичный дом общей площадью 170 м² с прия…
€114,355
Дом в Рощино, Россия
Дом
Рощино, Россия
Площадь 259 м²
Арт. 50653466 Предлагается к продаже индивидуальный дом 258,6 м2 с высотой потолков 3,2 мет…
€428,830
Дом 4 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Красноозёрное сельское поселение, Россия
Дом 4 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Красноозёрное сельское поселение, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
Предлагается участок 12 соток в прекрасном прибыльном месте ДНП Светлое. На участке расп…
€79,953
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом в Лодейное Поле, Россия
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом
Лодейное Поле, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию современный комфортабельный дом в живописном пригороде Минска д. …
€260,753
Дом 2 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Siverskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Siverskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается жилой, зимний дом в п. Дружноселье, Гатчинского района, Ленинградской области. До…
€85,766
Дом в Красноозёрное сельское поселение, Россия
Дом
Красноозёрное сельское поселение, Россия
Площадь 98 м²
Арт. 50041999 В тишине, между озером и рекой, на месте старого финского хутора, в самой выс…
€123,789
Дом 4 комнаты с отоплением, с канализацией в Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты с отоплением, с канализацией
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 4
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
Предлагается к продаже уютная дача в 2-х км от Гатчины массив Корпиково СНТ ''Железнодорожн…
€20,965
Дом 1 комната с водоснабжением, с канализацией в Kobrinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 1 комната с водоснабжением, с канализацией
Kobrinskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 1
Площадь 15 м²
Этаж 1/1
В продаже прекрасный участок в СНТ Кобрино -6 соток .На участке фундамент -плита 6*8 м2,сар…
€18,106
Дом 5 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Ropshinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 5 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Ropshinskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 5
Площадь 105 м²
Этаж 1/3
Купить ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ рядом с городом - это реально! Внимание! ЦЕНА СНИЖЕНА!!! Добротный …
€60,036
Дом 3 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Bolshekolpanskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Bolshekolpanskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Мечтаете о своем загородном доме? Возможно, это Ваш вариант! Предлагается к покупке пол…
€30,495
Дом 5 комнат с водоснабжением, с канализацией в Mshinskaya, Россия
Дом 5 комнат с водоснабжением, с канализацией
Mshinskaya, Россия
Комнаты 5
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
В дачном массиве "Мшинская" в СНТ"Корабел" продается просторная дача 7х10 на ухоженном учас…
€13,246

Типы недвижимости в Ленинградская область

коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Ленинградская область, Россия

с видом на море
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