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Купить дом в Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия

4 объекта найдено
Дом 2 комнатыв Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат 99 ванных комнат 60 м² 1/2 Этаж
€ 18,967
В деревне Арбонье Волосовского района продам отличный дом с мансардой на земельном у…
Дом 2 комнатыв Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат 99 ванных комнат 50 м² 1/2 Этаж
€ 12,273
По цене земельного участка,почти готовый дом. Очень срочно продам отличный каркасный дом…
Дом 1 комнатав Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 1 комната
Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
1 Количество комнат 76 м² 1/2 Этаж
€ 51,321
Продается жилой дом и земельный участок в д.Лисино Волосовского района. Дом щитовой на свая…
Дом 4 комнатыв Кикерино, Россия
Дом 4 комнаты
Кикерино, Россия
4 Количество комнат 54 м² 1/2 Этаж
€ 30,112
Продам зимний дом 54,1м2 на земельном участке 14,5 соток. Волосовский р-н, Калитинское се…

Параметры недвижимости в Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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