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Купить недвижимость с бассейном в городской округ Истра, Россия

Истра
2
1 объект найдено
Домв городской округ Истра, Россия
Дом
городской округ Истра, Россия
80 м² Количество этажей 2
€ 60,829
Продается земельный участок 8 соток с двухэтажным домом 80 кв.м. Территория облагорожена, вы…

Параметры недвижимости в городской округ Истра, Россия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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