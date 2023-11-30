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Квартиры в Даниловский район, Россия

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Даниловский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Даниловский район, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 4/7
Продается 2 комнатная квартира. До метро 14 минут пешком от станции ЗИЛ Развитая инфраструк…
€341,654
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Квартира 2 комнаты в Даниловский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Даниловский район, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 12/15
Продается квартира по переуступке прав собственности сдача до конца сентября этого года Удо…
€306,247
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Квартира 2 комнаты в Даниловский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Даниловский район, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 11/15
Продается просторная 2-комнатная квартира на 11 этаже 15-этажного дома, расположенного в 10 …
€288,353
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Квартира 2 комнаты в Даниловский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Даниловский район, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 12/15
Здесь у вас всё, что нужно для комфортной жизни: школа для детей, развлечения и магазины для…
€195,303
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Параметры недвижимости в Даниловский район, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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