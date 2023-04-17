Купить дом в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия

Дом 2 комнаты Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия 2 Количество комнат 41 м² 1/1 Этаж

€ 27,908

Продаётся жилой дом в пос. Штурмангоф, в 85 км от СПб в Волосовском районе. Прямая продаж…