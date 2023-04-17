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Купить дом в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия

6 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат 50 м² 1/2 Этаж
€ 31,816
Продам отличный зимний дом в д. Брюховицы Волосовского района. Дом крепкий, тёплый, стены …
Дом 2 комнатыв Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат 84 м² 1/1 Этаж
€ 29,583
Предлагаю к продаже жилой дом, для круглогодичного проживания в посёлке ст.Вруда, Волосовск…
Дом 2 комнатыв Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат 41 м² 1/1 Этаж
€ 27,908
Продаётся жилой дом в пос. Штурмангоф, в 85 км от СПб в Волосовском районе. Прямая продаж…
Дом 2 комнатыв Beseda, Россия
Дом 2 комнаты
Beseda, Россия
2 Количество комнат 34 м² 1/1 Этаж
€ 13,954
Предлагается к продаже  ровный, сухой участок 42 сотки, назначение ЛПХ, с небольшим …
Дом 2 комнатыв Kalozhicy, Россия
Дом 2 комнаты
Kalozhicy, Россия
2 Количество комнат 45 м² 1/1 Этаж
€ 8,819
Предлагается к продаже половина дома площадью 44,5 кв.м. на 21-ой сотке земли в дер. Кало…
Дом 4 комнатыв Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
4 Количество комнат 63 м² 1/1 Этаж
€ 55,482
Продам отличный зимний дом из бруса в дер. Смердовицы Волосовского района на земельном уча…

Параметры недвижимости в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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