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Купить недвижимость в Sao Bras de Alportel, Португалия

20 объектов найдено
Дом 3 спальнив Sao Bras de Alportel, Португалия
Дом 3 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат 138 м²
€ 645,000
Вилла с 3 спальнями, бассейном и террасой Сан-Брас-де-Альпортель Строящаяся двухквартирная в…
Вилла 6 спаленв Sao Bras de Alportel, Португалия
Вилла 6 спален
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат 267 м²
€ 597,500
Дом, состоящий из двух этажей и мансарды с независимыми входами. Первый этаж состоит из тр…
Вилла 6 спаленв Sao Bras de Alportel, Португалия
Вилла 6 спален
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат 346 м² Количество этажей 1
€ 680,000
Отдельно стоящий одноэтажный дом в Сан-Брас-де-Альпортель находится на большом участке земли…
Квартира 4 спальнив Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат 201 м²
€ 457,000
Квартира 4 Дуплекс новый, состоящий из двух этажей. На первом этаже у нас есть спальня, ва…
Квартира 4 спальнив Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
4 ванных комнат 167 м²
€ 407,000
Новая квартира, на втором и последнем этаже. Он состоит из прихожей, служебной ванной комн…
Вилла 3 спальнив Sao Bras de Alportel, Португалия
Вилла 3 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
4 ванных комнат 225 м² Количество этажей 3
€ 1,000,000
Moradia T3 por estrear, inserida numa quinta na zona de São Brás de Alportel. Esta moradia d…
Вилла 2 спальнив Sao Bras de Alportel, Португалия
Вилла 2 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
112 м²
€ 410,000
This villa is composed only of a ground floor, with an annex, garage, and a beautiful and la…
Квартира 4 спальнив Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат
€ 389,000
Квартира на начальном этапе строительства, расположенная на 2-м и последнем этаже в здании с…
Квартира 4 спальнив Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат
€ 396,000
Квартира на 3-м и последнем этаже здания с 20 фракциями на начальном этапе строительства. …
Квартира 4 спальнив Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат
€ 376,000
Трехкомнатная квартира на ранней стадии строительства, состоящая из прихожей, четырех спален…
Квартира 3 спальнив Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 3 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат
€ 292,000
Трехкомнатная квартира на ранней стадии строительства, состоящая из прихожей, трех спален, д…
Квартира 3 спальнив Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 3 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат
€ 300,000
Квартира на начальном этапе строительства, расположенная на первом этаже здания с тремя этаж…
Квартира 3 спальнив Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 3 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат
€ 304,500
Трехкомнатная квартира на ранней стадии строительства, состоящая из прихожей, трех спален, д…
Квартира 3 спальнив Sao Bras de Alportel, Португалия
Квартира 3 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
3 ванных комнат
€ 283,000
Квартира на начальном этапе строительства, состоящая из прихожей, трех спален, двух в люксе …
Вилла 3 спальнив Sao Bras de Alportel, Португалия
Вилла 3 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
1 ванных комнат 112 м²
€ 410,000
Вилла в традиционном стиле, расположенная в типичной деревне Алгарве Сан-Браш-де-Алпортел. …
Вилла 8 спаленв Alportel, Португалия
Вилла 8 спален
Alportel, Португалия
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 435,000
Вилла 3 спальнив Alportel, Португалия
Вилла 3 спальни
Alportel, Португалия
2 ванных комнат 180 м²
€ 470,000
Типичный алгарвийский дом, расположенный в тихом районе. Он состоит из кухни, трех спален, д…
Дом 4 спальнив Sao Bras de Alportel, Португалия
Дом 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
2 ванных комнат 193 м²
€ 650,000
Ферма с отличным расположением и видом на горы, с 5000 м2. Недалеко от тихой деревни S. Brá…
Вилла 9 спаленв Sao Bras de Alportel, Португалия
Вилла 9 спален
Sao Bras de Alportel, Португалия
295 м²
€ 450,000
4 Городские товары для продажи в Бордейре, Санта-Барбара-де-Нексе: - Склад - Дом с 4 спа…
Вилла 5 комнатв Sao Bras de Alportel, Португалия
Вилла 5 комнат
Sao Bras de Alportel, Португалия
5 Количество комнат 8 ванных комнат 650 м²
€ 348,000
***Recently Reduced from 495,000*** This project currently sits as a skeleton, presenting…
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