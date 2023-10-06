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Купить квартиру в Santo Antonio, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Santo Antonio, Португалия
Квартира 2 спальни
Santo Antonio, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 4
€650,000

Параметры недвижимости в Santo Antonio, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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