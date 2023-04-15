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Купить дом в Quarteira, Португалия

81 объект найдено
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 ванных комнат 280 м² Количество этажей 2
€ 2,500,000
Эта вилла, которая еще строится, расположена в непосредственной близости от пляжа Фалезия и …
Дом 3 спальнив Quarteira, Португалия
Дом 3 спальни
Quarteira, Португалия
4 ванных комнат 144 м² Количество этажей 3
€ 590,000
Двухквартирная вилла с 3 спальнями, расположенная в частном кондоминиуме с бассейном и в нес…
Вилла 5 спаленв Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
415 м²
€ 1,550,000
One Six Villas - это шесть потрясающих современных соединенных вилл с частными бассейнами, с…
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
313 м²
€ 1,695,000
Потрясающая вилла с четырьмя спальнями и бассейном в закрытом комплексе Vila SolПервый …
Таунхаус 3 спальнив Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
265 м²
€ 1,900,000
Потрясающий таунхаус с 3 спальнями, спроектированный Васко Виейра, расположен в роскошной об…
Вилла 2 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 2 спальни
Quarteira, Португалия
107 м²
€ 645,000
Он был вдохновлен традиционной архитектурой Алгарве, превосходной современной виллой с 2 спа…
Вилла 3 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
198 м²
€ 1,350,000
Отличная вилла T3 + 1, перед гольф-полем, с видом на юг, с отличным внутренним двориком, бас…
Дом 3 спальнив Quarteira, Португалия
Дом 3 спальни
Quarteira, Португалия
4 ванных комнат 265 м²
€ 700,000
Таунхаус с 3 спальнями, все с ванными комнатами, недавно отремонтированный и расположенный в…
Вилла 3 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
198 м²
€ 1,350,000
Эта вилла, вставленная в частный кондоминиум, состоит из:- 4 спальни ( 3 с ванными комнатами…
Вилла 5 спаленв Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 257 м²
€ 900,000
Таунхаус 3 спальнив Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 319 м²
€ 550,000
Вилла 3 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 355 м²
€ 875,000
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 375 м²
€ 890,000
Вилла 4 спальнив Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
6 Количество комнат 5 ванных комнат 555 м²
€ 1,230,000
Таунхаусв Quarteira, Португалия
Таунхаус
Quarteira, Португалия
1 886 м²
Цена по запросу
Таунхаус 3 спальнив Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 107 м²
€ 404,700
Таунхаус 3 спальнив Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 129 м²
€ 499,400
Таунхаус 2 спальнив Quarteira, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м²
€ 400,700
Таунхаус 3 спальнив Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 107 м²
€ 399,000
Таунхаус 3 спальнив Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 129 м²
€ 502,000
Таунхаус 3 спальнив Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м²
€ 645,000
Таунхаус 3 спальнив Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 170 м²
€ 645,000
Таунхаус 3 спальнив Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 233 м²
€ 862,000
Таунхаус 3 спальнив Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 172 м²
€ 640,000
Таунхаус 3 спальнив Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м²
€ 860,000
Таунхаус 3 спальнив Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 168 м²
€ 640,000
Таунхаус 3 спальнив Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м²
€ 640,000
Таунхаус 3 спальнив Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 169 м²
€ 645,000
Таунхаус 3 спальнив Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 172 м²
€ 640,000
Таунхаус 3 спальнив Quarteira, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м²
€ 860,000
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