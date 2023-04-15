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Купить квартиру в Quarteira, Португалия

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41 объект найдено
Квартира 3 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 3 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат 157 м²
€ 450,000
Квартира с 3 спальнями, вставлена в частный кондоминиум в спокойной зоне. В отеле есть прих…
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат 102 м²
€ 485,000
2-комнатная квартира в частном кондоминиуме в элитном жилом районе Виламоура, недалеко от пр…
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
3 ванных комнат 113 м²
€ 449,000
Квартира T2 в Виламоуре расположена в тихом и престижном районе, недалеко от всех полей для …
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат 96 м²
€ 495,000
Великолепная двухуровневая квартира с 2 спальнями и 1 спальней, расположенная в Виламоуре. …
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат 101 м²
€ 465,000
Большая и современная квартира с 2 просторными спальнями, одна ванная, расположенная в благо…
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат 106 м²
€ 580,000
Эта роскошная квартира с 2 спальнями расположена в отеле Hilton Vilamoura As Cascatas Golf R…
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат 129 м²
€ 489,000
2-комнатная квартира в управляемом роскошном кондоминиуме, расположенном рядом с полем для г…
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат 86 м²
€ 425,000
2-комнатная квартира в частном кондоминиуме в элитном жилом районе Виламоура, недалеко от пр…
Пентхаус 2 спальнив Quarteira, Португалия
Пентхаус 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат 157 м²
€ 2,100,000
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
Квартира 3 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 ванных комнат 147 м²
€ 2,200,000
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
Пентхаус 3 спальнив Quarteira, Португалия
Пентхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 ванных комнат 143 м²
€ 2,200,000
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат 123 м²
€ 1,790,000
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
Пентхаус 3 спальнив Quarteira, Португалия
Пентхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 ванных комнат 143 м²
€ 2,300,000
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат 123 м²
€ 1,100,000
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат 147 м²
€ 1,450,000
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат 123 м²
€ 1,200,000
Великолепный роскошный комплекс, расположенный в знаменитом золотом треугольнике. Отель расп…
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат 83 м²
€ 420,000
Отличная квартира, полностью отремонтированная и украшенная, с видом на юг / запад.Квартира …
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат 92 м² Количество этажей 3
€ 500,000
T2 Дуплекс с панорамным видом на пристань Виламоура. Расположен на первой линии, где у вас б…
Квартира 3 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 3 спальни
Quarteira, Португалия
143 м²
€ 1,995,000
Эта новая разработка, расположенная именно в Виламоуре, спроектированная известным архитекто…
Квартира 3 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 3 спальни
Quarteira, Португалия
143 м²
€ 1,450,000
Эта новая разработка, расположенная именно в Виламоуре, спроектированная известным архитекто…
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 ванных комнат 123 м²
€ 1,100,000
Эта новая разработка, расположенная именно в Виламоуре, спроектированная известным архитекто…
Квартира 4 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 4 спальни
Quarteira, Португалия
230 м²
€ 3,300,000
Эта новая разработка, расположенная именно в Виламоуре, спроектированная известным архитекто…
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
122 м²
€ 500,000
Квартира с 2 спальнями, 122 кв.м, совершенно новая, с парковкой и балконом площадью 40 …
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
90 м²
€ 525,000
Квартира 2 спальни площадью 90 кв.м, с 1 парковочным местом и балконом 17 кв.м в новом компл…
Квартира 3 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 3 спальни
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 2 Этаж
€ 690,000
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 390,000
Кондо 2 спальни с Инвестиции, с видом на поле для гольфав Quarteira, Португалия
Кондо 2 спальни с Инвестиции, с видом на поле для гольфа
Quarteira, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² 2/2 Этаж
€ 360,000
АПАРТАМЕНТЫ T2 (1 гостиная, 1 сюит и 1 комната) – ВИЛАМОУРА, ПОРТУГАЛИЯ Шикарные ап…
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 380,000
Квартира 2 спальнив Quarteira, Португалия
Квартира 2 спальни
Quarteira, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 410,000
Квартира 1 спальняв Quarteira, Португалия
Квартира 1 спальня
Quarteira, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 550,000
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