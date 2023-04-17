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Купить квартиру в Olhao, Португалия

Olhao
7
Moncarapacho e Fuseta
1
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34 объекта найдено
Квартира 5 спаленв Estoi, Португалия
Квартира 5 спален
Estoi, Португалия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 123 м² 1/2 Этаж
€ 250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Quelfes, Португалия
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат 112 м²
€ 470,000
Квартира вставлена в здание с десятью фракциями от Т1 до Т3 с гаражом в коробке, с современн…
Квартира 2 спальнив Quelfes, Португалия
Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат 98 м²
€ 330,000
Квартира вставлена в здание с десятью фракциями от Т1 до Т3 с гаражом в коробке, с современн…
Квартира 1 спальняв Quelfes, Португалия
Квартира 1 спальня
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат 71 м²
€ 330,000
Квартира вставлена в здание с десятью фракциями от Т1 до Т3 с гаражом в коробке, с современн…
Квартира 1 спальняв Quelfes, Португалия
Квартира 1 спальня
Quelfes, Португалия
1 ванных комнат 68 м²
€ 210,000
Квартира вставлена в здание с десятью фракциями от Т1 до Т3 с гаражом в коробке, с современн…
Квартира 1 спальняв Olhao, Португалия
Квартира 1 спальня
Olhao, Португалия
1 ванных комнат
€ 245,190
Этот комплекс состоит из 1 и T2 квартир, расположенных на 4 этажах, все с 1 парковочным мест…
Квартира 3 спальнив Olhao, Португалия
Квартира 3 спальни
Olhao, Португалия
3 ванных комнат 163 м²
€ 508,310
Этот комплекс состоит из 1 и T2 квартир, расположенных на 4 этажах, все с 1 парковочным мест…
Квартира 2 спальнив Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
2 ванных комнат
€ 322,630
Этот комплекс состоит из 1 и T2 квартир, расположенных на 4 этажах, все с 1 парковочным мест…
Квартира 2 спальнив Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
1 ванных комнат
€ 335,170
Этот комплекс состоит из 1 и T2 квартир, расположенных на 4 этажах, все с 1 парковочным мест…
Квартира 2 спальнив Olhao, Португалия
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
2 ванных комнат
€ 382,470
Этот комплекс состоит из 1 и T2 квартир, расположенных на 4 этажах, все с 1 парковочным мест…
Квартира 2 спальнив Quelfes, Португалия
Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат 78 м²
€ 370,000
Трехкомнатная квартира, пентхаус, в новом здании в Келфесе. Состоит из двух спален со шкаф…
Квартира 2 спальнив Pechao, Португалия
Квартира 2 спальни
Pechao, Португалия
152 м²
€ 680,000
Новая квартира 2 спальни общей площадью 152 кв.м., балконом 24 м2 и 2 парковочными местами в…
Квартира 1 спальняв Olhao, Португалия
Квартира 1 спальня
Olhao, Португалия
85 м²
€ 350,000
 Новая квартира общей площадью 85 кв.м.с балконом, кладовой и 1 парковочным местом…
Квартира 2 спальнив Quelfes, Португалия
Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
1 ванных комнат 78 м²
€ 230,000
Оснащенная новейшими материалами для обеспечения наибольшего комфорта, эта великолепная квар…
Квартира 3 спальнив Quelfes, Португалия
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат 120 м²
€ 365,000
Оснащенная новейшими материалами для обеспечения наибольшего комфорта, эта великолепная квар…
Квартира 2 спальнив Quelfes, Португалия
Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат 98 м²
€ 295,000
Оснащенная новейшими материалами для обеспечения наибольшего комфорта, эта великолепная квар…
Квартира 3 спальнив Quelfes, Португалия
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат 129 м²
€ 355,000
Оснащенная новейшими материалами для обеспечения наибольшего комфорта, эта великолепная квар…
Квартира 3 спальнив Quelfes, Португалия
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат 137 м²
€ 391,600
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…
Квартира 3 спальнив Quelfes, Португалия
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат 137 м²
€ 388,960
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…
Квартира 3 спальнив Quelfes, Португалия
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат 132 м²
€ 379,720
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…
Квартира 3 спальнив Quelfes, Португалия
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат 128 м²
€ 357,280
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…
Квартира 3 спальнив Quelfes, Португалия
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат 129 м²
€ 367,840
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…
Квартира 3 спальнив Quelfes, Португалия
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат 129 м²
€ 359,920
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…
Квартира 2 спальнив Quelfes, Португалия
Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат 102 м²
€ 290,600
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…
Квартира 2 спальнив Quelfes, Португалия
Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат 102 м²
€ 290,600
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…
Квартира 2 спальнив Quelfes, Португалия
Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат 85 м²
€ 260,240
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…
Квартира 2 спальнив Quelfes, Португалия
Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат 115 м²
€ 324,920
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…
Квартира 2 спальнив Quelfes, Португалия
Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат 92 м²
€ 293,240
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…
Квартира 2 спальнив Quelfes, Португалия
Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат 103 м²
€ 295,880
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…
Квартира 2 спальнив Quelfes, Португалия
Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат 103 м²
€ 278,720
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…

Параметры недвижимости в Olhao, Португалия

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