Купить недвижимость в Olhao, Португалия

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Olhao
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43 объекта найдено
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Таунхаус 2 спальни
Olhao, Португалия
1 ванных комнат
63 м²
€ 285,000
Традиционная вилла, недавно реконструированная в центре Ольяна, недалеко от главного проспек…
Квартира 5 спален
Estoi, Португалия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
123 м²
1/2 Этаж
€ 250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат
112 м²
€ 470,000
Квартира вставлена в здание с десятью фракциями от Т1 до Т3 с гаражом в коробке, с современн…
Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат
98 м²
€ 330,000
Квартира вставлена в здание с десятью фракциями от Т1 до Т3 с гаражом в коробке, с современн…
Квартира 1 спальня
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат
71 м²
€ 330,000
Квартира вставлена в здание с десятью фракциями от Т1 до Т3 с гаражом в коробке, с современн…
Квартира 1 спальня
Quelfes, Португалия
1 ванных комнат
68 м²
€ 210,000
Квартира вставлена в здание с десятью фракциями от Т1 до Т3 с гаражом в коробке, с современн…
Квартира 1 спальня
Olhao, Португалия
1 ванных комнат
€ 245,190
Этот комплекс состоит из 1 и T2 квартир, расположенных на 4 этажах, все с 1 парковочным мест…
Квартира 3 спальни
Olhao, Португалия
3 ванных комнат
163 м²
€ 508,310
Этот комплекс состоит из 1 и T2 квартир, расположенных на 4 этажах, все с 1 парковочным мест…
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
2 ванных комнат
€ 322,630
Этот комплекс состоит из 1 и T2 квартир, расположенных на 4 этажах, все с 1 парковочным мест…
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
1 ванных комнат
€ 335,170
Этот комплекс состоит из 1 и T2 квартир, расположенных на 4 этажах, все с 1 парковочным мест…
Квартира 2 спальни
Olhao, Португалия
2 ванных комнат
€ 382,470
Этот комплекс состоит из 1 и T2 квартир, расположенных на 4 этажах, все с 1 парковочным мест…
Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат
78 м²
€ 370,000
Трехкомнатная квартира, пентхаус, в новом здании в Келфесе. Состоит из двух спален со шкаф…
Дом 4 спальни
Estoi, Португалия
3 ванных комнат
281 м²
€ 580,000
Вилла с бассейном, вставленная в престижный жилой район в Консейсан-де-Фару. Превосходств…
Вилла 8 спален
Quelfes, Португалия
7 ванных комнат
260 м²
Количество этажей 2
€ 800,000
Inserted in a plot with 1.355,00 m2, this villa is located in a residential area for excelle…
Вилла 3 спальни
Quelfes, Португалия
4 ванных комнат
226 м²
Количество этажей 2
€ 540,000
Эта вилла с современным и уникальным дизайном имеет отличную солнечную экспозицию и располож…
Квартира 2 спальни
Pechao, Португалия
152 м²
€ 680,000
Новая квартира 2 спальни общей площадью 152 кв.м., балконом 24 м2 и 2 парковочными местами в…
Квартира 1 спальня
Olhao, Португалия
85 м²
€ 350,000
Новая квартира общей площадью 85 кв.м.с балконом, кладовой и 1 парковочным местом…
Таунхаус 2 спальни
Olhao, Португалия
110 м²
€ 210,000
Таунхаус для реконструкции, в традиционном стиле, имплантированный на плоском участке площад…
Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
1 ванных комнат
78 м²
€ 230,000
Оснащенная новейшими материалами для обеспечения наибольшего комфорта, эта великолепная квар…
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат
120 м²
€ 365,000
Оснащенная новейшими материалами для обеспечения наибольшего комфорта, эта великолепная квар…
Квартира 2 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат
98 м²
€ 295,000
Оснащенная новейшими материалами для обеспечения наибольшего комфорта, эта великолепная квар…
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат
129 м²
€ 355,000
Оснащенная новейшими материалами для обеспечения наибольшего комфорта, эта великолепная квар…
Вилла 4 спальни
Pechao, Португалия
2 ванных комнат
440 м²
€ 1,700,000
Недвижимость с бизнесом расположена на окраине Ольяна и в 10 минутах от Фару. Состоит из дв…
Таунхаус 3 спальни
Olhao, Португалия
3 ванных комнат
102 м²
€ 450,000
Строящийся таунхаус, прямые линии, общей площадью 178м2. Состоит из двух этажей. Мы наход…
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат
137 м²
€ 391,600
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат
137 м²
€ 388,960
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат
129 м²
€ 367,840
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат
128 м²
€ 357,280
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат
132 м²
€ 379,720
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…
Квартира 3 спальни
Quelfes, Португалия
2 ванных комнат
129 м²
€ 359,920
Кондоминиум современной и элегантной архитектуры с садом и бассейнами. В нескольких минута…
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