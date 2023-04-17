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Купить пентхаус в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия

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4 объекта найдено
Пентхаус 3 спальнив Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Пентхаус 3 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 244 м²
€ 679,000
Пентхаус 4 спальнив Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 352 м²
€ 1,252,000
Пентхаус 4 спальнив Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 448 м²
€ 1,200,000
Пентхаус 4 спальнив Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 301 м²
€ 799,000

Параметры недвижимости в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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