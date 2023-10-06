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Особняки в Португалии

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2 объекта найдено
Особняк 5 спален в Лиссабон, Португалия
Особняк 5 спален
Лиссабон, Португалия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 694 м²
Эта роскошная вилла с 5 спальнями расположена в престижном районе Кинта-да-Маринья, в 10 мин…
€5,00 млн
Особняк 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Особняк 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Великолепный особняк располагается в тихом и уютном пригороде столицы Португалии. Это место…
€1,25 млн

Параметры недвижимости в Португалии

с видом на горы
недорогая
элитная
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