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Купить квартиру в Лагоа и Карвоейру, Португалия

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10 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Carvoeiro, Португалия
Квартира 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м² 1/2 Этаж
€ 395,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Carvoeiro, Португалия
Квартира 1 спальня
Carvoeiro, Португалия
1 ванных комнат 70 м²
€ 125,000
1 спальная квартира вставлена в центре города Лагоа, рядом со всеми видами услуг и торговли.…
Квартира 1 спальняв Carvoeiro, Португалия
Квартира 1 спальня
Carvoeiro, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м² Количество этажей 3
€ 259,750
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
82 м²
€ 500,000
Квартира с 2 спальнями площадью 82 кв.м, совершенно новая, с парковкой и балконом площа…
Квартира 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Carvoeiro, Португалия
3 Количество комнат 141 м² 1/2 Этаж
€ 350,000
CARVOEIRO, ALGARVE . Апартаменты Т2 в кондоминиуме с бассейном расположены в одной из сам…
Квартирав Carvoeiro, Португалия
Квартира
Carvoeiro, Португалия
2 697 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м²
€ 240,000
Квартира 1 спальняв Carvoeiro, Португалия
Квартира 1 спальня
Carvoeiro, Португалия
1 ванных комнат 55 м²
€ 450,000
1 спальная квартира в роскошном комплексе в Карвуэйру с великолепным видом, рядом с пляжами …
Квартира 2 спальнив Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
2 ванных комнат 82 м²
€ 550,000
2 спальная квартира в роскошном комплексе в Карвуэйру с великолепным видом на море, рядом с …
Квартира 2 спальнив Carvoeiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
2 ванных комнат 80 м²
€ 577,500
2 спальная квартира в роскошном комплексе в Карвоейру с великолепным видом, рядом с пляжами …

Параметры недвижимости в Лагоа и Карвоейру, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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