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Купить дом в Зомбки, Польша

6 объектов найдено
Особняк 3 спальнив Зомбки, Польша
Особняк 3 спальни
Зомбки, Польша
10 Количество комнат 1 ванных комнат 356 м² Количество этажей 2
€ 561,350
Продаётся для инвестиций дом (особняк) 356,4 кв.м 10 комнат пригород Варшавы г. Ząbki ул. Po…
Дом 7 комнатв Зомбки, Польша
Дом 7 комнат
Зомбки, Польша
7 Количество комнат 211 м²
€ 241,477
Дом 6 комнатв Зомбки, Польша
Дом 6 комнат
Зомбки, Польша
6 Количество комнат 253 м²
€ 271,662
Дом 10 комнатв Зомбки, Польша
Дом 10 комнат
Зомбки, Польша
10 Количество комнат 356 м²
€ 558,416
Дом 5 комнатв Зомбки, Польша
Дом 5 комнат
Зомбки, Польша
5 Количество комнат 160 м²
€ 282,590
Вы ищете место в тихом районе для себя и своих близких? Места с хорошим и быстрым доступом к…
Дом 5 комнатв Зомбки, Польша
Дом 5 комнат
Зомбки, Польша
5 Количество комнат 149 м²
€ 160,784
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