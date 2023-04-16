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Купить дом в Шамотульский повят, Польша

gmina Duszniki
7
gmina Kazmierz
4
gmina Szamotuly
4
Szamotuly
3
gmina Pniewy
1
gmina Wronki
1
Wronki
1
Пневы
1
17 объектов найдено
Дом 5 спаленв Kazmierz, Польша
Дом 5 спален
Kazmierz, Польша
155 м²
€ 115,003
Дом 4 спальнив Sekowo, Польша
Дом 4 спальни
Sekowo, Польша
128 м²
€ 110,949
Я приглашаю вас в Sękowa ( gm. Duszniki ), в котором есть уютный дом в тихом районе, располо…
Дом 4 спальнив Lipnica, Польша
Дом 4 спальни
Lipnica, Польша
119 м²
€ 163,223
Одноэтажный отдельно стоящий дом на продажу. Готов жить. Дом идеально подходит для семей с д…
Дом 6 спаленв Komorowo, Польша
Дом 6 спален
Komorowo, Польша
202 м²
€ 191,921
Я предлагаю на продажу дом в тихом районе с видом на озеро. Он расположен в Коморове, откуда…
Дом 4 спальнив Szamotuly, Польша
Дом 4 спальни
Szamotuly, Польша
100 м²
€ 189,894
— Дом на первом этаже — Kępa — терраса — гаражный мир — Объект продажи - первая часть двухко…
Дом 5 спаленв Grzebienisko, Польша
Дом 5 спален
Grzebienisko, Польша
130 м²
€ 138,665
Я рад представить вам предложение продать очаровательный, атмосферный отдельно стоящий дом в…
Дом 3 спальнив Wronki, Польша
Дом 3 спальни
Wronki, Польша
120 м²
€ 138,473
Продается отдельно стоящий дом в Пиотрово, недалеко от Вронки, в районе NATURA 2000. Недвижи…
Дом 5 спаленв Ceradz Dolny, Польша
Дом 5 спален
Ceradz Dolny, Польша
158 м²
€ 192,027
Если вы ищете исключительно меблированный, со вкусом, в очень хорошем состоянии и ухоженный …
Домв Пневы, Польша
Дом
Пневы, Польша
445 м²
€ 531,275
Я рад представить вам предложение о продаже многоквартирного жилого дома с служебными помеще…
Дом 5 спаленв Ceradz Dolny, Польша
Дом 5 спален
Ceradz Dolny, Польша
171 м²
€ 208,883
Современный дом в городе Подзнань, отдельно стоящий дом в Церадз-Дольны, всего в 14 км от Та…
Дом 5 спаленв Piersko, Польша
Дом 5 спален
Piersko, Польша
214 м²
€ 362,505
Домв Grzebienisko, Польша
Дом
Grzebienisko, Польша
130 м²
€ 160,023
Дом 4 спальнив Szamotuly, Польша
Дом 4 спальни
Szamotuly, Польша
170 м²
€ 170,478
Дом 5 спаленв Ceradz Dolny, Польша
Дом 5 спален
Ceradz Dolny, Польша
170 м²
€ 245,368
Если вы хотите ежедневно наслаждаться близостью природы и ищете функциональный и энергосбере…
Дом 4 спальнив Szamotuly, Польша
Дом 4 спальни
Szamotuly, Польша
170 м²
€ 149,141
Дом 4 спальнив Komorowo, Польша
Дом 4 спальни
Komorowo, Польша
189 м²
€ 234,487
Дом 5 спаленв Ceradz Dolny, Польша
Дом 5 спален
Ceradz Dolny, Польша
190 м²
€ 213,150
Если вы хотите ежедневно наслаждаться близостью природы и ищете функциональный и энергосбере…

Параметры недвижимости в Шамотульский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
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