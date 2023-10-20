Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Польша
  4. Легионовский повят
  5. Дома

Дома в Легионовский повят, Польша

4 объекта найдено
Дом 4 комнаты с балконом в gmina Nieporet, Польша
Дом 4 комнаты с балконом
gmina Nieporet, Польша
Комнаты 4
Площадь 180 м²
€422,963
Дом 3 комнаты в gmina Jablonna, Польша
Дом 3 комнаты
gmina Jablonna, Польша
Комнаты 3
Площадь 149 м²
€376,933
Дом 7 комнат с балконом в gmina Nieporet, Польша
Дом 7 комнат с балконом
gmina Nieporet, Польша
Комнаты 7
Площадь 741 м²
€1,21 млн
Дом 6 комнат с балконом в Wieliszew, Польша
Дом 6 комнат с балконом
Wieliszew, Польша
Комнаты 6
Площадь 622 м²
€1,02 млн

Параметры недвижимости в Легионовский повят, Польша

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти