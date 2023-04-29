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Realting.com
Польша
Мазовецкое воеводство
Пясечинский повят
gmina Piaseczno
Пясечно
Жильё в Пясечно, Польша
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18 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
4/4 Этаж
€ 80,956
Продаётся недорогая 3-х комнатная квартира 47 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Kusoci…
Квартира 1 спальня
Пясечно, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
2/8 Этаж
€ 95,342
Продаётся готовая к заселению 2-х комнатная квартира 49,6 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno…
Квартира 1 спальня
Пясечно, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
4/11 Этаж
€ 95,421
Продаётся меблированная 2-х комнатная квартира 51 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Pa…
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
3/4 Этаж
€ 128,787
Продаётся после ремонта 3-х комнатный дуплекс 75 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Str…
Квартира 3 спальни
Пясечно, Польша
4 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
Количество этажей 1
€ 123,160
Продаётся 4-х комнатная квартира 91,22 кв.м с садом пригород Варшавы, г. Piaseczno, ул. Oręż…
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
3/4 Этаж
€ 128,787
Продаётся после ремонта 3-х комнатный дуплекс 75 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Str…
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
2/3 Этаж
€ 152,588
Продаётся большая 3-х комнатная квартира 78,35 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Młyna…
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
5/9 Этаж
€ 111,771
Продается 3-х комнатная квартира с лоджией на 5-ом этаже в 9-ти этажном доме 2010 …
Квартира 1 спальня
Пясечно, Польша
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
12/16 Этаж
€ 109,922
Продается светлая квартира, площадь 50,8 м2, находится недалеко от центра Piaseczno на ул. M…
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
Количество этажей 4
€ 124,354
Продается уютная двухсторонняя трехкомнатная квартира площадью 68,08 м2, расположенная на ну…
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
3/4 Этаж
€ 80,672
Продаётся тихая 3-х комнатная квартира 47,12 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Kusociń…
Квартира
Пясечно, Польша
36 м²
4/4 Этаж
€ 75,332
Продаётся 2-х комнатная квартира 36 кв.м в пригороде Варшавы Piaseczno, ул. Fabryczna В к…
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
3/3 Этаж
€ 143,367
Продается уютная функциональная трехкомнатная квартира с балконом площадью 65,83 м2 располож…
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
Количество этажей 4
€ 127,560
Продаётся уютная 3-х комнатная квартира 68,08 кв.м пригород Варшавы, г. Piaseczno, ул. 1 Maj…
Квартира 2 спальни
Пясечно, Польша
3 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
3/4 Этаж
€ 128,787
Продаётся после ремонта 3-х комнатный дуплекс 75 кв.м пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Str…
Дом 4 спальни
Пясечно, Польша
5 Количество комнат
3 ванных комнат
190 м²
Количество этажей 1
€ 405,937
Живописный одноэтажный дом с садом и джакузи на продажу в Варшаве, Piaseczno #12882 Зв…
Дом 4 спальни
Пясечно, Польша
5 Количество комнат
3 ванных комнат
331 м²
Количество этажей 2
€ 526,582
Продается отличный дом с садом и бассейном в Варшаве, Piaseczno #12897 Звоните +485746…
Дом 9 комнат
Пясечно, Польша
9 Количество комнат
3 ванных комнат
296 м²
Количество этажей 1
€ 599,628
Продаётся дом 296 кв.м 10 комнат пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Tadeusza Kościuszki В…
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